Доработка приложения для facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Ищу флеш-программиста на AS3 для доработки приложения для facebook https://apps.facebook.com/hraniteldoma

ТЗ : https://www.icloud.com/iw/#pages/BALSOIqYFVKTplsTBWaBhA6khCPdqxx2a3WE/%D0%A2%D0%97_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81

Серверную часть делает другой программист.

Скидывайте ссылки на портфолио!

11 лет назад
UnveiledNevid
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров