Сделать скрипт скачки текста из страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок149 просмотров

Здраствуйте.

Есть сайт с рефератами, сам реферат на одной странице.

Нужно что бы при нажатии на кнопку скачать, весь реферат формировался в один файл и скачивался.

CMS DLE, жду ваших предложений.

DLE
11 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Просто шик, быстро и качественно.
Все ок! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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