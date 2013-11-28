Доработки двух сайтов

Доброго времени суток!

У нашей компании имеются несколько сайтов на доработку, а в ближайшем будущем понадобится создание с нуля "Под ключ".

Хотелось бы работать с одним надежным веб-мастером. Оплата "Демократичная", все будет зависть от выполненной работы. Проектов будем достаточно.

На данный момент, требуется доработать 2 сайта:

1. СРОЧНО! Сайт: www.http://mtb-design.ru/

- Поменять счетчик на яндекс метрику. (код предоставим)

- Поменять номер телефон на 13 страницах

2. Сайт: www.unitimotors.ru/

- сделать каталог товаров

- настроить правильную работу интернет-магазина

- несколько работ по дизайну сайта

Подробности в тех. Задании

3. Создать страничку захвата для инфопродукта

Если вам интересные наши предложения, то будем ждать от вас ответа.

С уважением,