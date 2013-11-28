Добрый день! Есть вот такая форма: http://uxnest.com/form/. Она сгенерирована автоматически с помощью Axure 7. Ее необходимо запрограммировать и выдать кусок кода, который можно вставить внутрь того что есть, чтобы ...
Доработки двух сайтов
Доброго времени суток!
У нашей компании имеются несколько сайтов на доработку, а в ближайшем будущем понадобится создание с нуля "Под ключ".
Хотелось бы работать с одним надежным веб-мастером. Оплата "Демократичная", все будет зависть от выполненной работы. Проектов будем достаточно.
На данный момент, требуется доработать 2 сайта:
1. СРОЧНО! Сайт: www.http://mtb-design.ru/
- Поменять счетчик на яндекс метрику. (код предоставим)
- Поменять номер телефон на 13 страницах
2. Сайт: www.unitimotors.ru/
- сделать каталог товаров
- настроить правильную работу интернет-магазина
- несколько работ по дизайну сайта
Подробности в тех. Задании
3. Создать страничку захвата для инфопродукта
Если вам интересные наши предложения, то будем ждать от вас ответа.
С уважением,
Заявки фрилансеров
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