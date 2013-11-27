Плагин для интернет магазина " Нашли дешевле"

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки157 просмотров

Документация для разработчика http://www.webasyst.ru/developers/docs/plugins/plugin-basics/

Требования к конечному продукту http://www.webasyst.ru/developers/docs/basics/webasyst-store-requirements/

ТЗ на плагин прикрепил

Webasyst
11 лет назад
tumbus
Алекс 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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