Нужна API для интеграция с программным комплексом СДЭК интернет-магазина на UMI , интересуют сроки и цены, предпочтение отдаётся исполнителю с опытом внедрения. http://www.edostavka.ru/integrator/
Плагин для интернет магазина " Нашли дешевле"
Документация для разработчика http://www.webasyst.ru/developers/docs/plugins/plugin-basics/
Требования к конечному продукту http://www.webasyst.ru/developers/docs/basics/webasyst-store-requirements/
ТЗ на плагин прикрепил
Заявки фрилансеров
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