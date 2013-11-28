Смышленый Java-программист в новый проект

В новый интернет-проект нужен смышленый программист, имеющий время и желание работать.

Требования: Java-программист с опытом разработки серверных веб-приложений не менее 3 лет.

Знание технологий: HTML, JavaScript, CSS, JSP, SQL, желательно знание СУБД Postgresql, опыт работы с фреймвоками MVC.

Потребуется около недели, чтобы изучить проект. Затем работать по техническим заданиям: составляется перечень задач, делается предварительная оценка, по факту выполнения делается корректировка, каждый час стоит денег, платится за фактически затраченные часы. Оплата по результату. Время "обучения" не оплачивается. Чем скорее Вы вникните в проект, тем быстрее начнете зарабатывать.

Интересуют программисты, готовые работать полный рабочий день, поскольку заданий много.

Планируется запуск проекта до Нового года, затем необходимы будут доработки в течение нескольких месяцев.

Напишите, сколько стоит Ваш 8-ми часовой рабочий день (или сколько стоит час). Ориентировочная зарплата $1500 в месяц. Но все оговаривается индивидуально.