Нужно создать сайт или прогу по розмещению бесплатных обьявлений, я в проге вписываю 1 обьявление, и это обьявление розмещаеться от 10-20 сайтов бесплатных обьявлений по недвижимости. Сайты дам по которым обьявления должны розмещаться, или можем ...
Смышленый Java-программист в новый проект
В новый интернет-проект нужен смышленый программист, имеющий время и желание работать.
Требования: Java-программист с опытом разработки серверных веб-приложений не менее 3 лет.
Знание технологий: HTML, JavaScript, CSS, JSP, SQL, желательно знание СУБД Postgresql, опыт работы с фреймвоками MVC.
Потребуется около недели, чтобы изучить проект. Затем работать по техническим заданиям: составляется перечень задач, делается предварительная оценка, по факту выполнения делается корректировка, каждый час стоит денег, платится за фактически затраченные часы. Оплата по результату. Время "обучения" не оплачивается. Чем скорее Вы вникните в проект, тем быстрее начнете зарабатывать.
Интересуют программисты, готовые работать полный рабочий день, поскольку заданий много.
Планируется запуск проекта до Нового года, затем необходимы будут доработки в течение нескольких месяцев.
Напишите, сколько стоит Ваш 8-ми часовой рабочий день (или сколько стоит час). Ориентировочная зарплата $1500 в месяц. Но все оговаривается индивидуально.
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