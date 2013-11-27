Нужно сделать англоязычную версию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

Нужно сделать англоязычную версию сайта с переводом через Google Translate и дальнейшей возможностью редактирования.

11 лет назад
andrewcrower
Андрей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров