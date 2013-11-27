Переделка сайта на Danneo

Доброго времени суток!

Есть тестово созданный сайт в Danneo CMS

Его необходимо переделать.

Основные требования: сайт на двух языках, весь сайт закрыт от общего доступа, кроме одного мода статей.

Задача: переодеть сайт - есть PSD, разделы имеют разное оформление - 3 вида, оживить с помощью Java (выезжающие кнопки меню, разворачивающийся контент), частично сохранить информацию, клонировать мод статей и мод новостей.

Интересует цена и сроки.

Без предоплаты. Оплата после сделанной работы.