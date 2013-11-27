Тамагочи для форума IPB

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка73 просмотра

Тамагочи, подвязаный к форуму IPB, который питается за счет активности пользователя.

За "сытость" он зачисляет специальную валюту на аккаунт пользователя.

11 лет назад
bydu
Буди 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

baBach
Михась 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$300
10 дней

Заявки фрилансеров

baBach
Михась 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад