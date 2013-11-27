Переделать корзину на Opencart

Из стандартных 6-ти шагов оформления заказа сделать 2 шага.

Первый шаг - авторизация (если ещё не залогинен, иначе сразу переходим ко второму шагу).

Второй шаг - остальные 5 стандартных шагов.

У пользователя всегда будет только один адрес (адрес доставки), который будет обновляться от заказа к заказу.

Адрес платежа всегда будет совпадать с адресом доставки.

При входе раннее зарегистрированного пользователя его пользовательские данные автоматически вставляются в форму (на втором шаге).

Необходимо динамически изменять способы доставки и оплаты в зависимости от выбранной области.

Необходимо динамически пересчитывать итоговую цену в зависимости от выбранного способа доставки.

Так выглядит стандартное оформление заказа - http://joxi.ru/M8iVUtg5CbCVBc8ypzk

Ниже в аттаче - как это должно выглядеть.

Лично я уже отчасти выполнил это задание, но остались сложности при оформлении заказа без регистрации + мелкие баги, на которые у меня нет времени. Могу предоставить свой код.

Исполнитель должен иметь опыт работы c Opencart.