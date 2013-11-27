Требуется программист имеющий опыт работы с движком DLE. Нужно будет кое что подправить в модулях других авторов и кое что написать новое. ТЗ при обращении.
Переделать корзину на Opencart
Из стандартных 6-ти шагов оформления заказа сделать 2 шага.
Первый шаг - авторизация (если ещё не залогинен, иначе сразу переходим ко второму шагу).
Второй шаг - остальные 5 стандартных шагов.
У пользователя всегда будет только один адрес (адрес доставки), который будет обновляться от заказа к заказу.
Адрес платежа всегда будет совпадать с адресом доставки.
При входе раннее зарегистрированного пользователя его пользовательские данные автоматически вставляются в форму (на втором шаге).
Необходимо динамически изменять способы доставки и оплаты в зависимости от выбранной области.
Необходимо динамически пересчитывать итоговую цену в зависимости от выбранного способа доставки.
Так выглядит стандартное оформление заказа - http://joxi.ru/M8iVUtg5CbCVBc8ypzk
Ниже в аттаче - как это должно выглядеть.
Лично я уже отчасти выполнил это задание, но остались сложности при оформлении заказа без регистрации + мелкие баги, на которые у меня нет времени. Могу предоставить свой код.
Исполнитель должен иметь опыт работы c Opencart.
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