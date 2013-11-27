Верстка сайта на Wordpress

Он просто мошенник: взял предоплату, взял работу, не выходит на связь, просрочил все на 4,5 дня уже, никаких объяснений. Кидало в общем. Ниже подробнее написано. Этот "специалист" взял работу еще в прошлый четверг. При этом он взял предоплату 40% от общей стоимости проекта. Он обещал в крайний срок предоставить готовую работу к понедельнику. Проект очень легкий и стандартный, сложностей быть негде. В результате в понедельник он готовую работу не предоставил. Ну я понимаю, что бывают сложности по времени и назначил крайний срок на сутки позже. Но после этого он вообще перестал выходить на связь: ни по емейлу, ни по скайпу, ни по указанному телефону (не доступен телефон), ни по личным сообщениям Веблансера он не отвечает. Уже более 4 суток прошло и ни ответа, ни привета. В общем оказывается и с 38 положительными отзывами бывают мошенники. Надеюсь, что вернет предоплату, но кто мне вернет 8 дней потерянного времени? Проект нужно уже было сдать. В общем, ужасный человек. Поменьше таких был "исполнителей" недоделанных.