Верстка сайта на Wordpress

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Закрыт12 заявок204 просмотра

Нужно сверстать сайт на Вордпресс.

Сайт-визитка. Всего 2 дизайн-макета:

http://dess81.tmweb.ru/sevlent/ (обратите внимание, что фотография посередине - это слайдер.

http://dess81.tmweb.ru/sevlent2/ - внутренняя страница

Нужен валидный код, отображение корректное в браузера от IE 7 и выше.

WordPress
11 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

wildbanner
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Он просто мошенник: взял предоплату, взял работу, не выходит на связь, просрочил все на 4,5 дня уже, никаких объяснений. Кидало в общем. Ниже подробнее написано. Этот "специалист" взял работу еще в прошлый четверг. При этом он взял предоплату 40% от общей стоимости проекта. Он обещал в крайний срок предоставить готовую работу к понедельнику. Проект очень легкий и стандартный, сложностей быть негде. В результате в понедельник он готовую работу не предоставил. Ну я понимаю, что бывают сложности по времени и назначил крайний срок на сутки позже. Но после этого он вообще перестал выходить на связь: ни по емейлу, ни по скайпу, ни по указанному телефону (не доступен телефон), ни по личным сообщениям Веблансера он не отвечает. Уже более 4 суток прошло и ни ответа, ни привета. В общем оказывается и с 38 положительными отзывами бывают мошенники. Надеюсь, что вернет предоплату, но кто мне вернет 8 дней потерянного времени? Проект нужно уже было сдать. В общем, ужасный человек. Поменьше таких был "исполнителей" недоделанных.

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wildbanner
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад