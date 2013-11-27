Необходимо на сайте по приему заказов на аренду транспорта на HostCMS 6.1, доделать корзину оформления заказа.
Нужен программист PHP
Требуется программист PHP
(студиям - НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!)
Требуется программист в команду со следующими знаниями:
Php, html, ajax, js
ООП
Требования:
Опыт написания на чистом php 5.3*
Работа в команде
Быть на связи
Задачи:
Написание парсеров
Обслуживание самописных CRM (на php)
Написание дополнительных скрипов (модулей)
Обслуживание 10-ти сайтов (написание для них скриптов, поддержка работоспособности)
Написание скриптов для новых сайтов
Верстка – по желанию (так как, возможно, физически не хватит времени)
Оплата за каждое ТЗ (из минимум 5-ти пунктов)
В зависимости от скорости выполнения задач – зависит объем новых ТЗ
Тестовое задание: написание модуля (оплачивается, стоимость 2400 р.)
ТЗ во вложении (дизайн примерный для объяснения деталей. есть дизайн-макет)
Обязательное условие: реализовать на ООП
Источник данных – абстрактное хранилище ( т.е источник данных может быть как БД, так текстовый файл, xml и т.д)
Если программист соответствует требуемому уровню, и приемлем по цене, начинаем сотрудничество на постоянной основе.
Условия оплаты:
Моментальная постоплата
Любой вид электронных денег
При постоянном сотрудничестве – возможна предоплата
Заявки фрилансеров
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