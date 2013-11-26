Бюджет по договоренности

WEB интерфейс к базе firebird

Суть задачи.

Есть база firebird в которой есть таблицы (описание таблиц и полей будет предоставлено). Основная работа с базой ведется с дестопных клиентов. Необходимо прикрутить минимальный ВЕБ интерфейс к этой базе.

Что он должен делать.

1. Форма логина.

2. Инсертить в базу введенные значение с браузера в 2 таблицы. (~16 полей)

Интерфейса абсолютно никакого не надо (пойдут обычные компоненты на белом фоне красиво расположены на форме).

От меня будет предоставлен удаленный доступ к базе (всю работу делаете у себя с коннектом на базу).

Вы показываете работу я проверяю оплачиваю, вы передаете все необходимое для прикручивание приблуды у нас на сервере.

Пожелание, должно работать на ПХР и работать простым копированием файлов в директорию.

Коментарии в тексте кода обязательны.

Понимаю что работы для знающего специалиста на час, бюджет 20$. Если считаете заниженным готов поторговаться