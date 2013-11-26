Написать игровое приложение под соц сети

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки193 просмотра

На проект требуется программист, который сможет на html+php написать приложение для соц сетей.

Логи + сверстанный дизайн есть.

Ваши работы присылайте в личку.

HTMLPHP
11 лет назад
burglarstar
Сумкин 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов

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Нет заявок фрилансеров