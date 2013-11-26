Усть дизайн и верстка в html. сайт на Yii либо другой framework/ 1. база данных объявлений 2. поиск 3. системы оплаты через смс 4. Автоматическая геолокация 5. личный кабинет ...
Написать игровое приложение под соц сети
На проект требуется программист, который сможет на html+php написать приложение для соц сетей.
Логи + сверстанный дизайн есть.
Ваши работы присылайте в личку.
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