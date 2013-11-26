Доработать сайт

1) рабочие зоны захвата с переадресацией на почту, 2) в отзывах кнопка чтобы листать и добавить отзыв, желательно чтобы сразу попадал на сайт и чтобы они листались сами постоянно. 3) привязать сайт к доменному имени и возможно добавить внизу штуку от яндекс метрики (или если можно не добавлять а только чтобы я могла видеть просмотры)

4) чтобы когда на картинку нажимаешь она увеличивалась и можно было листать другие картинки

5) сделать аккардион jQuery на сайте ( чтобы при нажатии в меню вылетало вниз окно)

6) Сделать обратную связь