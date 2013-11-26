Здравствуйте! Нужен программист Битрикс (не в офис), время от времени есть заказы на сайты, сейчас нужно два-три сайта. Просьба сразу писать все контакты и примерный опыт работы. ...
Исправить ошибку на DLE
Из базы данных сайта на DLE были утрачены комментарии за некоторый период времени. Теперь при включенной обработке неверных URL ЧПУ при попытке открыть страницу часть комментариев на которой утрачено получаем ошибку "Неверное перенаправление на странице". Надо как то это исправить.
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