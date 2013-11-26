Исправить ошибку на DLE

Из базы данных сайта на DLE были утрачены комментарии за некоторый период времени. Теперь при включенной обработке неверных URL ЧПУ при попытке открыть страницу часть комментариев на которой утрачено получаем ошибку "Неверное перенаправление на странице". Надо как то это исправить.