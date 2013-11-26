Исправить ошибку на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки129 просмотров

Из базы данных сайта на DLE были утрачены комментарии за некоторый период времени. Теперь при включенной обработке неверных URL ЧПУ при попытке открыть страницу часть комментариев на которой утрачено получаем ошибку "Неверное перенаправление на странице". Надо как то это исправить.

DLE
11 лет назад
mishaber
Михаил 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

TaraZZZ
Тарас 
33 года
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
11 лет назад
$10
1 день
Решил проблему моментально. Рекомендую.
Михаил составляет отличное ТЗ. Было приятно сотрудничать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

TaraZZZ
Тарас 
33 года
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен программист Битрикс

    Здравствуйте! Нужен программист Битрикс (не в офис), время от времени есть заказы на сайты, сейчас нужно два-три сайта. Просьба сразу писать все контакты и примерный опыт работы. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подключить к странице сканер qr-кодов и вебкамеру

    $100

    Необходимо на html-страницу подключить сканер qr-кодов и вебкамеру. Все это будет на клиентской части разумеется. Необходимо добавить функцию которая будет запускаться при сканировании qr-кода. В функции просто вывести например alert(123). По вебкамере должна быть возможность ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP вставки из файлов в шаблон html страницы

    $25

    Сделать Шаблон html страницы с php вставками. Переделать готовый шаблон html страницы для вывода в нём php-блоков заменив некоторые его статичные блоки (дивы, ячейки табл.) php-вставками(операторами, кодом) - для ...

    CSSHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно внести изменения в интернет магазине

    сайт на движке hostcms, то что мне нужно сделать я записал на видео т.к более понятней объяснить и понять https://www.youtube.com/watch?v=dfiZJL6vlWs https://www.youtube.com/watch?v=Fno9Htgc7nY просьба не добавлять свои заявки если не знаете ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка таблицы

    1. Требуется Сортировать по Наименованию,Артикул,Стоимость 2. Поиск тоже по полям Все это должно работать в популярных браузерах и конечно в Internet Explorer от 7 Версии пример есть плагин jqGrid. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется программист ворд пресс

    Требуется программист, знающий ворд пресс, модальные окна и работы с формами для доработки сайта fishing-tent.ru. Пишите стоимость часа работы. Краткое ТЗ - настроить проверку форм при отправке сообщения через сайт, сделать окно с ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Прикрутить jquery скрипт

    http://ruseller.com/lessons/les809/demo/demo.html В шаблон сайта кинуть скрипты, разместить на странице, закинуть пачку фоток (пришлю отдельно) CMS Битрикс. Если не знакомы - покажу куда скрипты прикручивать Укажите в проект: ...

    jQuery
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сортировка в табличке

    Требуется чтоб с исходной табличке строки сортировались по первому столбцу по возрастанию (насколько я понимаю это должно происходить динамически после ее загрузки на страницу) Укажите в проект: 1. стоимость ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • ModX - интернет-магазин

    Срочно Требуется создать интернет-магазин на ModX *эва *рева - сразу заметим - что заказ СРОЧНЫЙ! Программистов с предложениями "от 10 000р." - которые пишут всем без разбору - просьба ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад