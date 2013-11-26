Здравствуйте! Нужен программист Битрикс (не в офис), время от времени есть заказы на сайты, сейчас нужно два-три сайта. Просьба сразу писать все контакты и примерный опыт работы. ...
Подключить к странице сканер qr-кодов и вебкамеру
Необходимо на html-страницу подключить сканер qr-кодов и вебкамеру. Все это будет на клиентской части разумеется. Необходимо добавить функцию которая будет запускаться при сканировании qr-кода. В функции просто вывести например alert(123). По вебкамере должна быть возможность фотографирования и отправки фотографии на сервер, где лежит html-страница.
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