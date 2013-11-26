Подключить к странице сканер qr-кодов и вебкамеру

Необходимо на html-страницу подключить сканер qr-кодов и вебкамеру. Все это будет на клиентской части разумеется. Необходимо добавить функцию которая будет запускаться при сканировании qr-кода. В функции просто вывести например alert(123). По вебкамере должна быть возможность фотографирования и отправки фотографии на сервер, где лежит html-страница.