Подключить к странице сканер qr-кодов и вебкамеру

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки113 просмотров

Необходимо на html-страницу подключить сканер qr-кодов и вебкамеру. Все это будет на клиентской части разумеется. Необходимо добавить функцию которая будет запускаться при сканировании qr-кода. В функции просто вывести например alert(123). По вебкамере должна быть возможность фотографирования и отправки фотографии на сервер, где лежит html-страница.

HTML
11 лет назад
chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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