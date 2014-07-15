Срочно Требуется создать интернет-магазин на ModX *эва *рева - сразу заметим - что заказ СРОЧНЫЙ! Программистов с предложениями "от 10 000р." - которые пишут всем без разбору - просьба ...
Нужен программист Битрикс
Здравствуйте!
Нужен программист Битрикс (не в офис), время от времени есть заказы на сайты, сейчас нужно два-три сайта.
Просьба сразу писать все контакты и примерный опыт работы.
Спасибо.
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