Нужен программист Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки141 просмотр

Здравствуйте!

Нужен программист Битрикс (не в офис), время от времени есть заказы на сайты, сейчас нужно два-три сайта.

Просьба сразу писать все контакты и примерный опыт работы.

Спасибо.

11 лет назад
maks-sv
Макс 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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