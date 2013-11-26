Добрый день!

В связи с огромной занятостью и ростом объемов требуется помощник-универсал. Мы занимаемся лендингами, для тех, кто интересуется сфером и хочет развиваться в данном направлении - это отличный шанс познакомиться с кухней бизнеса.

Итак, примерный список задач и требований:

1) Правки html-кода

пр. задач: поменять тексты, добавить выделение жирным, поменять картинку, поменять тайтл и тд

2) работа с фотошопом

пр. задач:

есть шаблон картинки, сбрасываю файлы фоток товаров, сделать их по шаблону и добавить на сайт;

клиенту не понравился элемент(допустим, картинка довольного покупателя) на отверстанном фоне - взять фон из psd, удалить слой с элементом, сохранить отдельно кусок картинки (как в отверстанном макете) и залить на сайт;

3) вычитка и правка текстов

пр. задач: перед финалом лендинг не вычитан, много опечаток, ошибок - нужно вычитать и все поправить

4) простая правка js и php скриптов

пр. задач: кончился таймер, поменять дату; поменять в отправке почты e-mail;

5) работа с хостингом, доменами и тд

пр. задачи: зарегистрировать домен и сразу прописать там dns хостинга

Если задачи выше не кажутся вам сложными, то скорее всего мы сможем попробовать начать сотрудничество.

От вас:

1) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2) не "пропадать", как 80% фрилансеров - если есть какие-то проблемы, предупреждать заранее

3) профессионализм - чтобы за вами не нужно было переделывать

4) онлайн в скайпе примерно с 11 до 19, на первое время общение чатом (редко голосом) там, потом дадим доступ в корпоративнй битрикс - там очень все удобно

Идеальная схема: с 11 до 19 по МСК пон-птн (по договоренности - в выходные, но это очень редко, обычно отдыхаем) я кидаю задачи в скайп, вы их выполняете, профит :)

ОПЛАТА: еженедельная, ежемесячная. Первое время возможна сдельная работа (допустим 1-4$ простое задание, сколько набежит за день - задач 5-15 - столько вечером и оплатим). Если все хорошо, то договоримся о фиксе (индивидуально). Наше видение - порядка 300$ в месяц.

В дальнейшем возможен рост оклада, возможно руководящая работа с фрилансерами - как себя покажете. Перспективы очень хорошие.

В заявках расскажите, пожалуйста, кратко о себе и своих навыках.