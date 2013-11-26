Разработать быстрый движок на PHP и javacript

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка109 просмотров

Разработать быстрый каталога движок на PHP и javacript

Примеры

http://www.itplanet.zp.ua/

http://www.microtron.ua/

PHP
11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров