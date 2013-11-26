Здравствуйте!

Для реализации проекта требуются специалисты JS и YII Framework.

Реализация будет идти в несколько этапов по нескольким направлениям, так что специалистов нужно будет несколько.

Оставляйте, пожалуйста, примеры работ, стоимость в час и что нибудь в духе "вот это сделано за 2 часа".

Спасибо большое.