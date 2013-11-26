JS и YII Framework.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки97 просмотров

Здравствуйте!

Для реализации проекта требуются специалисты JS и YII Framework.

Реализация будет идти в несколько этапов по нескольким направлениям, так что специалистов нужно будет несколько.

Оставляйте, пожалуйста, примеры работ, стоимость в час и что нибудь в духе "вот это сделано за 2 часа".

Спасибо большое.

JavaScriptYii
11 лет назад
greebn9k
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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