В настоящее время мы активно ищем разработчика на разработку новых модулей для нашего web-приложения. Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков. Оплата сдельная. Работа по договору. ...
Доработать страницу товара на Drupal
Есть код который накладывает пнг с прозрачным фоном на шаблоны предметов, необходимо уменьшить размер накладываемого изображения и убрать один образец и на его место поставить главную картинку
Перенести чебоксы подтверждения в другое место.
Пишите вашу цену и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
В настоящее время мы активно ищем разработчика на доработку существующего портала на SharePoint. Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков. Оплата сдельная, по ставке 1 000р. ...Закрыт11 лет назад
Нужен софт для замены ссылок на форумах с движком phpBB. Код должен быть так написан, чтоб можно было добавлять новые движки форумов и сайтов. Программа должна менять ссылки по заданной маске, также должна быть возможность ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Такая проблема долго грузится сайт или вообще не доступен, служба поддержки хостинга говорит, что превышено использование памяти из за этого и не грузится сайт либо очень долго грузится! не могу понять что загружает сайт средний ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Проблема: Есть несколько проблемных сайтов, на разных движках, которые периодически взламывают, заливая на них ссылки различных бирж или вирусы. Задача: Нужен специалист по безопасности ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть дизайн нужно сделать сайт на joomla,жду предложений по цене и срокам.Завершен11 лет назад
- $15
Сайт http://posezonu.com.ua/ необходимо добавить возможность изменения метаданных для каталожных страниц, функция реализована для статических страниц необходимо лишь скопировать ( сделать по примеру) для каталожных, формы в админке есть осталось только часть кода добавить, прилагаю 2 ...Закрыт11 лет назад
- $1000
Есть 5 сайтов на OpenCart которые требуют периодического дорабатывания, переделывания, дополнений и т.д. Требуется программист отлично знающий OpenCart и находящийся в скайпе на связи с 10 до 21 по Москве. Оплата сразу по ...Закрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужен сабжевый скрипт, который умеет через API одноклассников (либо, если это невозможно, любым другим более-менее надежным путем) делать следующее: 1. Аутентифицировать пользователя 2. Выдать список групп, которые ...Завершен11 лет назад
Есть 4 сайта, работают на Фреймворке CakePHP. Требуется выполнить ряд задач по программированию. Нужен специалист который ранее работал с этим фреймворком. Оставляйте контакты. Детальное тз скину ...Завершен11 лет назад