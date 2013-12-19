CakePHP

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Завершен4 заявки135 просмотров

Есть 4 сайта, работают на Фреймворке CakePHP.

Требуется выполнить ряд задач по программированию.

Нужен специалист который ранее работал с этим фреймворком.

Оставляйте контакты. Детальное тз скину в переписке.

11 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
11 лет назад
$250
2 дня
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Все оплачено в срок, клиент знает чего хочет. Спасибо за работу

Заявки фрилансеров

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
11 лет назад