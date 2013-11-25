Многофункциональная полоса снизу сайта (opencart)

Добавить к нам на сайт dostavimtelefon.ru аналогичную по функционалу полоску внизу, как на сайте ulmart. В ней сделать ссылку на папку сравнения и закладки. Поле обратная связь. Добавить возможность закрыть её, нажатием на крестик. Добавить поиск с сайта в эту полоску. Встроить jivosite.

Сверху на нашем сайте убрать старую прикрепленную полосу.