Многофункциональная полоса снизу сайта (opencart)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки112 просмотров

Добавить к нам на сайт dostavimtelefon.ru аналогичную по функционалу полоску внизу, как на сайте ulmart. В ней сделать ссылку на папку сравнения и закладки. Поле обратная связь. Добавить возможность закрыть её, нажатием на крестик. Добавить поиск с сайта в эту полоску. Встроить jivosite.

Сверху на нашем сайте убрать старую прикрепленную полосу.

Opencart
11 лет назад
comp03com
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров