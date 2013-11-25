Добрый день Нашей компании необходимо реализовать кабинет трейдера(php / Drupal 7). ниже будет предоставлено тз так же в нем описание основных положение по взаимодействию с разработчиками , бюджет оговаривается, от вас ...
Разработать модуль доставки для opencart
Движок: ocStore Версия 1.5.5.1.1
Необходимо разработать расчёт доставки компанией КурьерСервисЭкспресс при заказе товара.
Есть ссылка на инструкцию по подключению http://www.cse-cargo.ru/Integration.aspx
Заявки фрилансеров
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