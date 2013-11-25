Web Почта – разработать или готовое решение

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Закрыт2 заявки165 просмотров

1. Нужно готовое решение web почты, или изменить бесплатное SquirrelMail

http://mail.ht-systems.ru/sq/src/login.php – пример почты, надо сделать также

2. Все это установить на виртуальную машину VirtualBox для презентации – почта может и не ходить.

срок и цену предлагайте

11 лет назад
Askhat
Аскар 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров