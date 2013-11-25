Написать простейший скрипт

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Закрыт4 заявки144 просмотра

Нужно написать скриптик (желательно пхп либо скриптовый язык либо exe.. всеравно) который выполняет действия:

1)Скрипт авторизируется на сайт voipbuster.com

2) заходит в кабинет пользователя (кликая на вкладка "settings") (https://www.voipbuster.com/your_settings/settings)

3) и кликает на следующую в списке обычную "radio" кнопку

все)))

PHP
11 лет назад
alllus
44 года
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9 лет назад

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