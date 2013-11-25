Скрытие меню на сайте

На сайте http://jet-s.ru требуется реализовать по умолчанию открытые меню - "авторизации" и "слайдера" в закрытые элементы меню, которые будут раскрываться при клике. В идеале это будет просто красивая строка (что-то вроде пунктира в дизайн сайта) и между пунктирами будут написаны просто слова -------"Презентация услуг"------"Авторизация"------

а при клике данные элементы будут раскрываться в исходное положение. Вся работа должна вписаться в дизайн сайта. Работоспособность форм и слайдера должна сохраниться.

Также требуется дополнить форму авторизации во всплывающем окне - рядом с надписью "добавить в закладки" сделать надпись "Вход/Регистрация" - при нажатии на которую будет раскрываться форма авторизации в новом окне.

Заменить модуль "авторизации" (рядом со слайдером справа") на модуль аналогичный по дизайну и назвать его "интересное" - там может распологаться любой контент, в данном случае будут ссылки на интересные статьи