Здравствуйте. Нужно реализовать плагин добавления новых статей WordPress в сервис Яндекс.Вебмастера Оригинальные тексты по API. - чтобы можно было выбирать отправлять статью в Оригинальные тексты или нет; - ...
Скрытие меню на сайте
На сайте http://jet-s.ru требуется реализовать по умолчанию открытые меню - "авторизации" и "слайдера" в закрытые элементы меню, которые будут раскрываться при клике. В идеале это будет просто красивая строка (что-то вроде пунктира в дизайн сайта) и между пунктирами будут написаны просто слова -------"Презентация услуг"------"Авторизация"------
а при клике данные элементы будут раскрываться в исходное положение. Вся работа должна вписаться в дизайн сайта. Работоспособность форм и слайдера должна сохраниться.
Также требуется дополнить форму авторизации во всплывающем окне - рядом с надписью "добавить в закладки" сделать надпись "Вход/Регистрация" - при нажатии на которую будет раскрываться форма авторизации в новом окне.
Заменить модуль "авторизации" (рядом со слайдером справа") на модуль аналогичный по дизайну и назвать его "интересное" - там может распологаться любой контент, в данном случае будут ссылки на интересные статьи
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