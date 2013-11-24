PHP -скрипт получения почты

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Закрыт2 заявки161 просмотр

Нужен скрипт для получения почтовых сообщений по POP3 и приведения в удобочитаемый вид с сохранением в виде файла с некоторым уникальным ID(либо просто вывести на экран текст писем), кроме того в письмах могут быть прикрепленные файлы - их необходимо сохранить и вывести на экран ссылку на файл.

Скрипт будет запускаться по крону, т.е необходимо, чтобы скрипт получал каждый раз только новые письма.

Особая пометка: Письма могут быть в разной кодировке и это необходимо учесть.

PHP
11 лет назад
arengin
33 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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