PHP -скрипт получения почты

Нужен скрипт для получения почтовых сообщений по POP3 и приведения в удобочитаемый вид с сохранением в виде файла с некоторым уникальным ID(либо просто вывести на экран текст писем), кроме того в письмах могут быть прикрепленные файлы - их необходимо сохранить и вывести на экран ссылку на файл.

Скрипт будет запускаться по крону, т.е необходимо, чтобы скрипт получал каждый раз только новые письма.

Особая пометка: Письма могут быть в разной кодировке и это необходимо учесть.