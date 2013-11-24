Проект по обмену электронных валют. Сломался основной инструмент работы - калькулятор на сайте. Необходим человек который бы оперативно поправил это недоразумение. Все детали при личной переписке. Там же обсудим стоимость работ.
Интернет-магазин мед.услуг.
Логика работы сайта достаточно не сложная:
есть услуга, которую мы добавляем в корзину, и после подсчета всех услуг печатаем, либо отправляем на электронный адрес интернет-магазина.
Есть все страницы в PSD - небольшое ТЗ.
Для реализации подходти все кроме: джумлы, вордпрес, и платных движков.
Просьба писать скайп - т.к. вся работа будет вестьсь через него.
Начинать нужно сегодня 24 ноября.
Ждем предложений.
Да, и нужен человек с ХОРОШИМ опытом создания интернет-магазинов, количество - важно количество созданных магазинов.
Пишите.
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