Интернет-магазин мед.услуг.

Логика работы сайта достаточно не сложная:

есть услуга, которую мы добавляем в корзину, и после подсчета всех услуг печатаем, либо отправляем на электронный адрес интернет-магазина.

Есть все страницы в PSD - небольшое ТЗ.

Для реализации подходти все кроме: джумлы, вордпрес, и платных движков.

Просьба писать скайп - т.к. вся работа будет вестьсь через него.

Начинать нужно сегодня 24 ноября.

Ждем предложений.

Да, и нужен человек с ХОРОШИМ опытом создания интернет-магазинов, количество - важно количество созданных магазинов.

Пишите.