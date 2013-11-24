нужно разработать компонент для вывода характеристик, которые берутся с другого сайта с помощью веб сервиса. конкретнее: есть сайт, где производиться расчёт по дате рождения: http://www.jovianarchive.com/Get_Your_Variable нужна такая же страничка с ...
Доработать партнерскую программу на VamShop
Требуется доработать партнерскую программу на VamShop.
Партнерка там уже имеется, но сейчас требуется указание сайта партнера.
И вознаграждение начисляется при переходе только с этого сайта.
Нужно переписать партнерку таким образом, чтобы в личном кабинете партнерской программы после регистрации, партнер мог получить свою уникальную ссылку, которую можно было бы размещать где угодно, без привязки к конкретному сайту.
И при переходе и оформлении заказов по этой ссылке новыми покупателями партнеру начислялись бы проценты с продаж.
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