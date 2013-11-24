Доработать партнерскую программу на VamShop

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Закрытнет заявок110 просмотров

Требуется доработать партнерскую программу на VamShop.

Партнерка там уже имеется, но сейчас требуется указание сайта партнера.

И вознаграждение начисляется при переходе только с этого сайта.

Нужно переписать партнерку таким образом, чтобы в личном кабинете партнерской программы после регистрации, партнер мог получить свою уникальную ссылку, которую можно было бы размещать где угодно, без привязки к конкретному сайту.

И при переходе и оформлении заказов по этой ссылке новыми покупателями партнеру начислялись бы проценты с продаж.

11 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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