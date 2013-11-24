Требуется доработать партнерскую программу на VamShop.

Партнерка там уже имеется, но сейчас требуется указание сайта партнера.

И вознаграждение начисляется при переходе только с этого сайта.

Нужно переписать партнерку таким образом, чтобы в личном кабинете партнерской программы после регистрации, партнер мог получить свою уникальную ссылку, которую можно было бы размещать где угодно, без привязки к конкретному сайту.

И при переходе и оформлении заказов по этой ссылке новыми покупателями партнеру начислялись бы проценты с продаж.