Скрипт опросов на сайте, php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок125 просмотров

Требуется написание скрипта опросов для сайта. По сути стандартный набор, перечислю что должно быть:

форма опроса - стандартная. Примеры

http://i59.fastpic.ru/big/2013/1124/6d/766ef39a6c1e8b1616be0cfa8beea56d.gif

http://i59.fastpic.ru/big/2013/1124/10/b31c435d37aac596117a92ae72120d10.gif

Должно быть:

Заголовок опроса

Краткое описание над вариантами ответов

Варианты и кнопка отправки

админ-условия опроса: дата старта всегда "сейчас", то есть опрос уже открыт при создании,

дата окончания указывается.

Во всех опросах предполагается до 10 вариантов ответа, выбор обязателен только 1 вариант ответа.

Подробности оставившим заявку.

PHP
11 лет назад
Petrovskiy
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
11 лет назад
$35
2 дня
Заказанный скрипт выполнен, учтены все детали по ТЗ скрипта, спасибо за проделанную работу!
Очень приятно было работать с Игорем, простое задание, достойная и мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
11 лет назад