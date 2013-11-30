Добрый день. Нужно сделать для хромстора приложение-кнопку. То-есть просто иконку со ссылкой на какой-то сайт, которая размещается в приложениях хрома. Предлагайте свои цены и сроки. Иконку предоставлю
Скрипт опросов на сайте, php
Требуется написание скрипта опросов для сайта. По сути стандартный набор, перечислю что должно быть:
форма опроса - стандартная. Примеры
http://i59.fastpic.ru/big/2013/1124/6d/766ef39a6c1e8b1616be0cfa8beea56d.gif
http://i59.fastpic.ru/big/2013/1124/10/b31c435d37aac596117a92ae72120d10.gif
Должно быть:
Заголовок опроса
Краткое описание над вариантами ответов
Варианты и кнопка отправки
админ-условия опроса: дата старта всегда "сейчас", то есть опрос уже открыт при создании,
дата окончания указывается.
Во всех опросах предполагается до 10 вариантов ответа, выбор обязателен только 1 вариант ответа.
Подробности оставившим заявку.
Выбранный исполнитель
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