Скрипт опросов на сайте, php

Требуется написание скрипта опросов для сайта. По сути стандартный набор, перечислю что должно быть:

форма опроса - стандартная. Примеры

http://i59.fastpic.ru/big/2013/1124/6d/766ef39a6c1e8b1616be0cfa8beea56d.gif

http://i59.fastpic.ru/big/2013/1124/10/b31c435d37aac596117a92ae72120d10.gif

Должно быть:

Заголовок опроса

Краткое описание над вариантами ответов

Варианты и кнопка отправки

админ-условия опроса: дата старта всегда "сейчас", то есть опрос уже открыт при создании,

дата окончания указывается.

Во всех опросах предполагается до 10 вариантов ответа, выбор обязателен только 1 вариант ответа.

Подробности оставившим заявку.