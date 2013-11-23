Доработать сообщество на WP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка137 просмотров

Добрый вечер!

Необходимо настроить отображение пользователей и групп в BudyPress на WordPress —

- поправить отображение профиля пользователя,

- доработать отображение профиля компании

- настроить между ними взаимосвязи (по общим полям)

- сделать функцию статуса (3шт) и рейтинга для компаний

- дать им возможность публиковать три типа проектов (шаблонно)

- доделать вход/авторизацию через facebook, twitter google+

- установить краудфандинг плагин такого вида http://themes.164a.com/franklin/campaigns/super-ipad-app/

Прошу, указывать сроки и стоимость, спасибо!

WordPress
11 лет назад
Tamansky
Марк 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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