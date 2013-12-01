Требуется переделать некоторые формы в админке сайта. Понимание логики сайта (недвижимость) обязательно. Сайт на yii написан. Программист, который писал сайт в доступе, но сильно занят потому нужна помощь. Для задачи требуется разработчик с опытом на ...
Кредитный калькулятор на AJAX/Java Script
Добрый день.
Нужен кредитный калькулятор.
Основное требование - пересчет идет "налету" или по кнопке Рассчитать. Без перезагрузки страницы.
Внутрь файла подставляется переменная (сумма кредита), далее идет расчет.
Можно выбрать разные кредитные ставки, разный период (месяц, два и т.д.). Изменить сумму вручную, нажать рассчитать и получить вывод на экран необходимого сообщения.
Достаточно сделать одну модель расчета (есть четкий математический алгоритм), далее уже самостоятельно "доправлю".
Все предложения или вопросы присылайте в скайп или в личку.
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