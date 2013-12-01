Кредитный калькулятор на AJAX/Java Script

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок184 просмотра

Добрый день.

Нужен кредитный калькулятор.

Основное требование - пересчет идет "налету" или по кнопке Рассчитать. Без перезагрузки страницы.

Внутрь файла подставляется переменная (сумма кредита), далее идет расчет.

Можно выбрать разные кредитные ставки, разный период (месяц, два и т.д.). Изменить сумму вручную, нажать рассчитать и получить вывод на экран необходимого сообщения.

Достаточно сделать одну модель расчета (есть четкий математический алгоритм), далее уже самостоятельно "доправлю".

Все предложения или вопросы присылайте в скайп или в личку.

AJAXJava
11 лет назад
Gigant
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
2 дня
Внимательный исполнитель. Работа выполнена сверхбыстро. Последующие ответы на мои вопросы. Владимир - хороший программист в своей области. Буду обращаться.
С Андреем очень приятно работать как с заказчиком. Задача ставится четко, Андрей понимает что он хочет от исполнителя и что ему надо получить в результате выполнения ТЗ. Поэтому с ним работается легко и очень быстро.

Заявки фрилансеров

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переделать формы в админке сайт на yii

    $200

    Требуется переделать некоторые формы в админке сайта. Понимание логики сайта (недвижимость) обязательно. Сайт на yii написан. Программист, который писал сайт в доступе, но сильно занят потому нужна помощь. Для задачи требуется разработчик с опытом на ...

    Yii
    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт вырезания фото из фона.

    $37

    Нужно написать скрипт для сайта, в который можно будет вставлять много фотографий и на выходе сохраняются фото без белого фона в png формате. Так же должен вырезать воротник из верхней одежды. Цена 900-1200 руб

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Капча

    На форме phpBB регистрируются постоянно боты и размещают рекламу. Капчу заменить на свежую или что-то другое сделать чтобы рекламы не было.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер товаров

    Нужно написать парсер товаров для интернет магазина на imagecms. Парсер должень парсить: 1 Картинку на хост (1-3шт.) 2 Краткое описание 3 Характеристику (отдель по каждему разделу. например Оперативна пам'ять ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Форма обратной связи.

    $5

    Нужен специалист по PHP имеющий опыт с GoDaddy Нужна ворма обратной связи, которая будет работать на хостинге GoDaddy. Простая форма отправки там не работает, нужна специальная. Кто связывался с этим - отпишитесь!

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка прав файлов.

    $50

    Вижу убунту в первый раз (ubuntu 12.04). Установил программу VirtualBox, но создавать виртуалки она не хочет(скрин с ошибкой прикрепил). Покопался в интернете, выяснил что проблема с правами. Однако опыта работы с командной строкой и общего ...

    HTMLLinuxUbuntu
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сконвертить из cdr в pdf

    Мне нужно разместить два лого на пресс-волле. Корела у меня нет, лого в этом формате. Задача - дать мне два файла pdf разрешением 300 DPI и нормального размера 35х35 см. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка существующего дополнения для Firefox

    Нужно сделать так, что бы менеджер паролей Firefox использовал удаленную базу паролей, например отправлял json-запрос серверу и получал json-ответ с паролем если таковой имеется. Нашел подходящий аддон (https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/passifox/), но он требует доработки, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер для опенкарта

    Для опекарта написан парсер, который парсит с другого сайта товары (картинки и все характеристики) и сохраняет их в такие же категории и разделы на моем сайте. Необходимо увеличить количество разделов, которые парсятся, так как раньше ...

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад