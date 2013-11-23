Доработка существующего дополнения для Firefox

Нужно сделать так, что бы менеджер паролей Firefox использовал удаленную базу паролей, например отправлял json-запрос серверу и получал json-ответ с паролем если таковой имеется.

Нашел подходящий аддон (https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/passifox/), но он требует доработки, а свободного времени на это у меня нет. Ищу того кто сделает это за деньги.

Т.З: интересует только получение паролей (добавление и сохранение не требуется и можно его вообще оттуда удалить), а так же надо добавить в настройки аддона возможность указывать url до базы с паролями.

Готов рассмотреть другие варианты для решения этой задачи.

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