Работа с сайтом на Drupal 6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

Ищется специалист с опытом работы на Drupal и знанием PHP для ведения сайта, в том числе интернет-магазина: изменение и улучшение функционала на основе стандартных и дополнительных модулей.

Сайт shop (точка)riverset (точка)ru

Расположен на хостинге masterhost, на VPS.

Операционная система CentOS 5

CMS — Drupal 6.28

Нужен специалист, способный быстро и качественно реагировать на возникающие потребности, на постоянную работу

Пожалуйста, указывайте стоимость вашей работы в час.

CentOSDrupalPHP
11 лет назад
makudr
Михаил 
54 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров