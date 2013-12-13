Программирование каталога для сайта на Joomla

1. Реализовать возможность выгрузки номенклатуры товаров из прайс листа (Более 750 000 единиц товара)

2. Реализовать возможность управления SEO параметрами для всех страниц товара по шаблону (то есть задается шаблон для title, keywords,descriptions, h1) и по нему автоматически формируются SEO параметры для всех товаров в каталоге

3. Реализовать возможность выгрузки доп.параметров для каждого из товаров из файла (3 файла, в каждом около 1 000 000 записей)