Программирование каталога для сайта на Joomla

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки137 просмотров

1. Реализовать возможность выгрузки номенклатуры товаров из прайс листа (Более 750 000 единиц товара)

2. Реализовать возможность управления SEO параметрами для всех страниц товара по шаблону (то есть задается шаблон для title, keywords,descriptions, h1) и по нему автоматически формируются SEO параметры для всех товаров в каталоге

3. Реализовать возможность выгрузки доп.параметров для каждого из товаров из файла (3 файла, в каждом около 1 000 000 записей)

Joomla
11 лет назад
dwilt
Петр 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$100
2 дня
Владимир настоящий профи! Все выполнено оперативно, качественно и ранее положенного срока. Приятно работать. Буду продолжать сотрудничество.
Сотрудничеством с Петром очень доволен. Грамотный заказчик, грамотное ТЗ, Никаких проблем с оплатой.

Заявки фрилансеров

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад