Онлайн трансляция на сайте

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок147 просмотров

Добрый день.

Необходимо сделать трансляцию спортивных событий на сайте, в реальном времени.

Все подробности напишу в личку или по skype(после стука в личку).

11 лет назад
Sashakh
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров