Front-end developer

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок169 просмотров

Основные требования:

Опыт работы от 2 лет

Обязательно - знание HTML, CSS, JavaScript на высоком уровне и хотя бы одного из серверных языков программирования.

Будет плюсом - знание препроцессоров: Sass и CoffeeScript.

Задачи:

Улучшение и оптимизация существующего проекта (сервис B2С);

Работа над проектами для европейских клиентов;

Участие в разработке собственных продуктов компании;

Личные качества:

Умение быстро и качественно решать поставленные задачи ;

Умение работать в команде ;

Коммуникабельность и доброжелательность ;

Добросовестность и ответственность.

CSSHTMLJavaScriptSASS
11 лет назад
techhunt
47 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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