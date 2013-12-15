Cкрипт для редактирования содержимого одним кликом

Есть база написанная на php.

В карточке каждой конкретной записи, можно редактировать поля "по клику", тоеесть они обновляются через ajax безе перезагрузки страницы:

http://kupikubik.com.ua/crm1/index.php?module=Potentials&parenttab=Sales&action=DetailView&record=3

нужно сделать такой скрипт, чтобы можно было также редактировать поля по клику, но не уже в списке всех записей:

http://kupikubik.com.ua/crm1/index.php?module=Potentials&action=index

чтобы посмотреть:

логин: admin

pass: admin