У кого завалялся без дела хороший портальный самопис, на наго надо натянуть дизайн с фотошопа и залить базу со старого движка CodeIgniter
Программист
!!! Срочно !!!
Динамично развивающаяся, хорошо зарекомендовавшая себя на рынке компания "Невалинк" в связи с расширением мечтает увеличить свою команду. Главная ценность компании: высококвалифицированный персонал.
В нашей компании Вы найдете:
Стабильность:
- телекоммуникационный бизнес устойчив в кризисы,
- достойную заработную плату и всегда вовремя.
Реальный карьерный рост:
- в компании идет постоянный отбор на вышестоящие позиции;
- инициативных сотрудников замечаем и сразу поощряем;
- мы ценим профессионалов, поэтому обучаем результативным навыкам.
Обязанности:
Требования:опыт работы, высшее образование.
Если Вы знакомы с:
1) php4 (древний, знаем, но на нем работает наш биллинг)
2) Серверный javascript (node.js)
3) БД mysql, mongodb
4) Понимание работы asterisk
То мы рады Вам сообщить, что именно Вы и только Вы, подходите на нашу вакансию в наш дружный коллектив!
Чтобы выбрать суперских и крутых программистов, мы придумали для Вас небольшое задание. =))
В качестве теста, напишите, пожалуйста, программки подсчета корней уравнения: ax^2+bx+c=0,
где a,b,c - произвольно вводимые в браузере числа
Программки работают на сервере на php и javascript
Условия:комфортный офис, хороший и адекватный коллектив, интересные задачи.
Финансовый вопрос: минимальный оклад - от 60 000 до...зависит от вас =))
Если вы заинтересованны в нашем предложении, просим приступать к тесту.
Ваши работы можете скидывать здесь.
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