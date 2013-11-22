Программист

!!! Срочно !!!

Динамично развивающаяся, хорошо зарекомендовавшая себя на рынке компания "Невалинк" в связи с расширением мечтает увеличить свою команду. Главная ценность компании: высококвалифицированный персонал.

В нашей компании Вы найдете:

Стабильность:

- телекоммуникационный бизнес устойчив в кризисы,

- достойную заработную плату и всегда вовремя.

Реальный карьерный рост:

- в компании идет постоянный отбор на вышестоящие позиции;

- инициативных сотрудников замечаем и сразу поощряем;

- мы ценим профессионалов, поэтому обучаем результативным навыкам.

Обязанности:

Требования:опыт работы, высшее образование.

Если Вы знакомы с:

1) php4 (древний, знаем, но на нем работает наш биллинг)

2) Серверный javascript (node.js)

3) БД mysql, mongodb

4) Понимание работы asterisk

То мы рады Вам сообщить, что именно Вы и только Вы, подходите на нашу вакансию в наш дружный коллектив!

Чтобы выбрать суперских и крутых программистов, мы придумали для Вас небольшое задание. =))

В качестве теста, напишите, пожалуйста, программки подсчета корней уравнения: ax^2+bx+c=0,

где a,b,c - произвольно вводимые в браузере числа

Программки работают на сервере на php и javascript

Условия:комфортный офис, хороший и адекватный коллектив, интересные задачи.

Финансовый вопрос: минимальный оклад - от 60 000 до...зависит от вас =))

Если вы заинтересованны в нашем предложении, просим приступать к тесту.

Ваши работы можете скидывать здесь.