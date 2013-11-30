Авторизация через Вконтакте, Google, facebook -DLE

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок142 просмотра

Реализовать авторизацию через Вконтакте, Одноклассники, Mail.ru, Google. Движек DLE.

Формат работы: Исполнитель делает у себя, мне высылает готовые скрипты и инструкцию по установке.

Требования: Минимальный, простой и чистый код, корректность работы.

DLE
11 лет назад
stolypin_90
Игорь 
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$65
2 дня
Рекомендую как хорошего исполнителя )
Все ок! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад