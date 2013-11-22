Нужно спарсить товар из магазина в магазин

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

Здравствуйте!

Нужен парсер что бы перенести группу товара с сайта на сайт. Webasyst shop script

Webasyst
11 лет назад
polportal
Роман 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Liberwing
Сергей 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Прошла неделя, Сергей кроме обещаний ничего не сделал. Прокатил по срокам, результат нулевой на контакт не выходит. Делайте выводы сами.

Заявки фрилансеров

Liberwing
Сергей 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад