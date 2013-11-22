WebAsyst поправить косяки сайта

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Закрыт1 заявка118 просмотров

Необходимо исправить корявости на сайте. ТЗ в приложенных файлах.

Webasyst
11 лет назад
civilization-spb
Владимир 
52 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров