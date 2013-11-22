Доработка плагина для WP

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Завершен2 заявки166 просмотров

Плагин установлен вот тут: http://www.forbk.ru/konstruktor-16mm/

Необходимо доделать функционал:

1. когда открываем любой конструктор, как тут, на пример: http://www.forbk.ru/konstruktor-16mm/ - справа должно появляться, на выбор администратора: либо картинка, либо видео из какого нибудь видео хостинга.

2. При нажимании (выборе) любой картинки браузер не должен подниматься вверх - на маленьких экранах это очень не удобно, когда экран "скачет"

WordPress
11 лет назад
ankbk
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад
$15
1 день
Очень здорово. Человек знает что делает. Доделал то, что требовалось очень быстро. Рекомендую!
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад