Доработка плагина для WP

Плагин установлен вот тут: http://www.forbk.ru/konstruktor-16mm/

Необходимо доделать функционал:

1. когда открываем любой конструктор, как тут, на пример: http://www.forbk.ru/konstruktor-16mm/ - справа должно появляться, на выбор администратора: либо картинка, либо видео из какого нибудь видео хостинга.

2. При нажимании (выборе) любой картинки браузер не должен подниматься вверх - на маленьких экранах это очень не удобно, когда экран "скачет"