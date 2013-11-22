Требуется программист из Минска. Если вы из Беларуси - тоже обсуждаемо. Требования: - HTML, CSS, JavaScript - Опыт работы с PHP от 2-х лет - Адекватность в общении. Поскольку ...
Верстка и натяжка сайта.
Спортивный дневник. Создание сайта.
Разыскивается программист для создания онлайн дневника личных тренировок.
Записывать данные о тренировках, структурировать записи и следить за прогрессом. Новостная составляющая, личный профиль, шаблоны тренировок, привязка номера телефона к профилю, личный счет пользователя.
Необходимо создать ряд уникальных модулей. Видимо на своем движке.
Имеется более подробное описание проекта, будет выслано кандидатам. Есть макет дизайна, понадобится верстка.
Интересует долгосрочное сотрудничество. С дальнейшей доработкой функционала.
Возможна работа через СБР.
Срок: около месяца на всё. ТЗ приложил. Указывайте бюджет и сроки!
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