Требуется программист из Минска, удаленка

Требуется программист из Минска. Если вы из Беларуси - тоже обсуждаемо.

Требования:

- HTML, CSS, JavaScript

- Опыт работы с PHP от 2-х лет

- Адекватность в общении. Поскольку общаться будете не только со мной, но и с заказчиками.

Условия:

- Почасовая форма оплаты, 10$ в час. Гарантия заказов минимум на 500$ в месяц. Оплата по вебмани.

Изначально я настроен работать на очень долгий срок. В дальнейшем планируется полная загруженность, постоянный пересмотр зарплаты.

Работа удаленная, возможно раз в месяц надо будет встречаться в оффлайне.

Испытательный срок 1 месяц.