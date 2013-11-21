Доработка скрипта.

Доработка скрипт в соответствии с ТЗ, написание мини плагина (описание в ТЗ). Скрипт должен устанавливаться так же как и оригинальная версия (установка с браузера), плагин wordpress так же должен ставиться как стандартный плагин. После сдачи работы – я ставлю скрипт на свой сайт в каталог account, а плагин ставлю на wordpress находящийся в корне.

Тз прикреплено.