Функции пасера и скрипта: 1. Сбор с первых 3 (трех) страниц рейтинга Li данных URL, позиция, чиcло посетителей. Вид типа: http://www.liveinternet.ru/rating/index.html 2. Запуск по крону в ...
Доработка скрипта.
Доработка скрипт в соответствии с ТЗ, написание мини плагина (описание в ТЗ). Скрипт должен устанавливаться так же как и оригинальная версия (установка с браузера), плагин wordpress так же должен ставиться как стандартный плагин. После сдачи работы – я ставлю скрипт на свой сайт в каталог account, а плагин ставлю на wordpress находящийся в корне.
Тз прикреплено.
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