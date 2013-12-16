Парсер рейтинга Li и отображение графиков данных

Функции пасера и скрипта:

1. Сбор с первых 3 (трех) страниц рейтинга Li данных URL, позиция, чиcло посетителей. Вид типа: http://www.liveinternet.ru/rating/index.html

2. Запуск по крону в 14:00 и 23:00 ежедневно, это две разные таблицы данных.

3. Скрипт строит графики собранных данных.

- Можно использовать готовые скрипты типа https://developers.google.com/chart/

- Чтобы линии явно отличались можно ограничить число одновременно сравниваемых сайтов.

Уже есть в готовых скриптах:

- Линии для каждого сайта отличаются цветом линий.

- Тип линии самый простой для построения, например, прямыми линиями.

- Около графика выводится легенда какой цвет линии какому URL соответствует.

4. Около графика уточнение параметров построения графика, перестроение тут же при применении отличий:

- Какие сайты отображать: выводятся 3-4 столбца с чекбоксами какие вообще URL сайтов есть в базе, наш сайт отмечен сразу. Мы отмечаем галочками по чему строить графики.

- Использовать данные собранные в: 14 ч. | 23 ч.

- Отображать: позиция сайта | число посетителей

- Стоить за период: день | месяц | неделя | год | всё время

Дизайн: по сути никакого, чтобы только график верный строился и можно было работать.

На чем программировать: php (стоит 5.3.3), mysql.

Требование к исполнителю: положительные отзывы на любом фриланс-сайте.

Цена: разумная, предлагайте.