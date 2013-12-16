Добрый день! Нужно сверстать страницу по данной инструкции — http://robokassa.ru/ru/demoshop/demofixed.aspx Кнопка стандартная, пример кода уже есть. На странице должно быть: 1. Поле для ввода суммы 2. Поле ...
Парсер рейтинга Li и отображение графиков данных
Функции пасера и скрипта:
1. Сбор с первых 3 (трех) страниц рейтинга Li данных URL, позиция, чиcло посетителей. Вид типа: http://www.liveinternet.ru/rating/index.html
2. Запуск по крону в 14:00 и 23:00 ежедневно, это две разные таблицы данных.
3. Скрипт строит графики собранных данных.
- Можно использовать готовые скрипты типа https://developers.google.com/chart/
- Чтобы линии явно отличались можно ограничить число одновременно сравниваемых сайтов.
Уже есть в готовых скриптах:
- Линии для каждого сайта отличаются цветом линий.
- Тип линии самый простой для построения, например, прямыми линиями.
- Около графика выводится легенда какой цвет линии какому URL соответствует.
4. Около графика уточнение параметров построения графика, перестроение тут же при применении отличий:
- Какие сайты отображать: выводятся 3-4 столбца с чекбоксами какие вообще URL сайтов есть в базе, наш сайт отмечен сразу. Мы отмечаем галочками по чему строить графики.
- Использовать данные собранные в: 14 ч. | 23 ч.
- Отображать: позиция сайта | число посетителей
- Стоить за период: день | месяц | неделя | год | всё время
Дизайн: по сути никакого, чтобы только график верный строился и можно было работать.
На чем программировать: php (стоит 5.3.3), mysql.
Требование к исполнителю: положительные отзывы на любом фриланс-сайте.
Цена: разумная, предлагайте.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сделать блок "Поделиться" для сайта без использования сторонних сервисов (типо Pluso). Максимально простой код, изображения для кнопок я вышлю.Завершен11 лет назад
Здравствуйте! нужен модуль поиска по типу этого http://opencartforum.ru/files/file/249-search-advanced-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC/ но для Opencart 1.5.6 и желательно сразу его сделать таким образом: модуль будет в шапке где обычно горизонтальное меню. поля по порядку слева направо ...Закрыт11 лет назад
Требуется сделать парсинг каталогов продукции нескольких сайтов, список в приложении. Данные должны быть представлены в mysql За подробностями в лс.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на движке Magento. Нужен специалист по доработке сайта.Закрыт11 лет назад
- $250
Доработка сайта на WordPress Сайт: http://promys.ru Что нужно сделать: 1)- Добавить "хлебные крошки" по всему сайту 2)- В админке "смена фона" в случии ...Завершен11 лет назад
Есть Дизайнерская часть лендинга. Задача вынуть из сайта на битриксе данные по машине, вставить в форму лендинга. Потом после заполнения формы полученные данные загрузить в crm (написанной самопально) полей не много 6-8 ...Закрыт11 лет назад
- $1200
Ищем PHP программиста на интересную работу, кастомные решения и их дальнейшая поддержка. Это не создание однотипных сайтов. Требования - Знание PHP от 2х лет - Знание принципов ООП - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать модуль Карты для сайта на Drupal 6 с возможностью редактирования меток с админ частиЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте, требуется программист для доработки функционала существующего сайта [http://arlekin.pl.ua] Краткое описание работы: - доработать структуру, привести станицы к виду [http://arlekin.pl.ua/belevoy_trikotaj] Если это категория, то ставим / , если товар *.html ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад