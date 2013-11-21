Требуется сделать парсинг каталогов продукции нескольких сайтов, список в приложении. Данные должны быть представлены в mysql За подробностями в лс.
Поиск для Opencart 1.5.6
Здравствуйте!
нужен модуль поиска по типу этого http://opencartforum.ru/files/file/249-search-advanced-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC/
но для Opencart 1.5.6 и желательно сразу его сделать таким образом:
модуль будет в шапке где обычно горизонтальное меню. поля по порядку слева направо в один ряд:
1)непосредственно поле поиска для ввода текста поискового запроса; 2) выпадающий список производителей; 3) выпадающий список категорий; 4)как в этом модуле полоска разбег цены (с возможностью задавать левую и правую границы цены; 5)выпадающий список кол-во товаров, которые отобразятся на странице (5,10,15,ит.д.)
тех, кто может сделать прошу предлагать сроки и цену
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