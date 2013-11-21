Подключение google maps на сайт Drupal 6

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Закрыт4 заявки133 просмотра

Необходимо создать модуль Карты для сайта на Drupal 6 с возможностью редактирования меток с админ части

Drupal
11 лет назад
Grinin
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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